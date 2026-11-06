Timken informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Timken gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1.34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Timken noch ein Gewinn pro Aktie von 0.990 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.21 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch