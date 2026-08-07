Timken India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Timken India hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15.91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.43 Milliarden INR – ein Plus von 16.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Timken India 8.09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch