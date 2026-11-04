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04.11.2026 12:55:00
Timken Co. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Timken Co. (TKR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $93.8 million, or $1.34 per share. This compares with $69.3 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $115.1 million or $1.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.211 billion from $1.157 billion last year.
Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.8 Mln. vs. $69.3 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.99 last year. -Revenue: $1.211 Bln vs. $1.157 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.35 To $ 6.50
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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