TIMIA Capital präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat TIMIA Capital im vergangenen Quartal 4.3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TIMIA Capital 4.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch