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31.08.2026 06:37:00
Time Publishing Media legte Quartalsergebnis vor
Time Publishing Media stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.72 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 26.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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