Time People Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Time People Group Registered hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.28 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.410 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 25.9 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch