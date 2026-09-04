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04.09.2026 06:37:00
Time People Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Time People Group Registered hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.28 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.410 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 25.9 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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