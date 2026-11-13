Timbercreek Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Timbercreek Financial hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.39 CAD gegenüber 0.100 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 39.7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Timbercreek Financial 37.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch