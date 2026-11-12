TIM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TIM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.460 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.73 Prozent auf 1.38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch