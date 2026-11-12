Tim Participacoes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tim Participacoes lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.42 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0.500 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Tim Participacoes im vergangenen Quartal 7.07 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tim Participacoes 6.71 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch