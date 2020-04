Tim Hortons lance un beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse et la totalité des recettes sera versée au Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne

Le beigne est déjà offert en Nouvelle-Écosse et sera lancé à l'échelle nationale dès mercredi.

Les recettes serviront à soutenir les individus, les familles et les communautés touchés par la récente tragédie.

Les Néo-Écossais et étoiles de la LNHMD, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon , ont enregistré une vidéo pour appuyer la campagne.

TORONTO,, le 26 avril 2020 /CNW/ - Tim Hortons et ses 1 500 propriétaires de restaurant à travers le pays lancent une campagne pour venir en aide à tous ceux et celles qui ont été touchés par les événements bouleversants et déchirants survenus en Nouvelle-Écosse.

Le Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse est présentement offert en Nouvelle-Écosse et la totalité des recettes sera versée au Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne. Le beigne sera offert à l'échelle nationale dès mercredi.

Les étoiles de la LNHMD, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, ont enregistré une vidéo pour aider à promouvoir cette campagne.

« En tant que fiers Néo-Écossais, nous sommes profondément attristés par la tragédie qui est survenue dans notre communauté », affirment Crosby et MacKinnon. « Pour démontrer notre appui, nous nous sommes associés à Tim Hortons afin d'offrir à tous les gens au pays la possibilité d'exprimer leur soutien. Ensemble, montrons aux Néo-Écossais comment tous les Canadiens et les Canadiennes sont solidaires avec eux. »

Étant donné qu'il fallait s'empresser d'amasser des fonds, la présentation du beigne décoré de vermicelles variera d'un restaurant à l'autre, en fonction des produits à la disposition de chaque restaurant. Par le passé, Tim Hortons a déjà agi rapidement pour lancer des beignes d'édition limitée afin de venir en aide aux victimes d'autres tragédies, notamment l'accident d'autobus des Broncos d'Humboldt en 2018 et les inondations en Alberta en 2013.

« À maintes reprises, les gens partout au pays ont démontré qu'ils sont là pour appuyer leurs voisins en temps de crise », a commenté Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Cette tragédie est d'autant plus dévastatrice car elle survient alors que nous sommes tous aux prises avec les difficultés sans précédent que pose la pandémie de la COVID-19 en ce moment. De surcroît, quand on pense aux familles et aux amis qui ne peuvent même pas pleurer ensemble la perte d'un être cher en organisant des funérailles traditionnelles, le tout est vraiment déchirant. Nous tous chez Tim Hortons sommes de tout cœur avec tous ceux et celles qui souffrent en ce moment - nous pensons à vous. »

L'un des entrepôts de Tim Hortons se trouve à Debert, l'une des communautés tissée serrée de la Nouvelle-Écosse qui a été frappée par cette tragédie. De nombreux résidents de la région y travaillent. Christy Breed, propriétaire d'un restaurant Tim Hortons à Dartmouth, a déclaré que la grande famille Tim Hortons voulait rapidement unir ses efforts pour aider les familles des victimes.

« Nous avons tous été ébranlés par les détails de cette tragédie inimaginable et sommes profondément attristés pour les familles qui ont perdu un être cher », a ajouté Christy Breed. « Je suis très reconnaissante envers les autres propriétaires de restaurant Tim Hortons, partout au pays, qui unissent leurs efforts pour appuyer la Nouvelle-Écosse alors que nous tentons de surmonter cette tragédie. »

Le Fonds de la Croix-Rouge canadienne, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, viendra en aide aux individus, aux familles et aux communautés dévastés par la tragédie de la Nouvelle-Écosse afin de répondre à leurs besoins à court et à long terme, notamment pour favoriser leur rétablissement et renforcer leur résilience.

Le Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse coûte 1,59 $* et sera offert jusqu'au 5 mai à tous les restaurants participants au Canada.

*Les prix varient selon la région.



