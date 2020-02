Tim Hortons® annonce l'ajout de nouvelles fonctionnalités emballantes à son programme FidéliTim(MC), dont la popularité ne cesse de croître

En moins d'un an, le programme FidéliTim est rapidement devenu l'un des plus importants

programmes de fidélisation au Canada.

Les membres auront désormais accès à un vaste choix de produits dans l'ensemble du menu, de

même qu'à des offres exclusives.

Du 26 février au 18 mars 2020, les membres inscrits auront accès à une promotion exclusive :

2 fois les points!

TORONTO, le 7 févr. 2020 /CNW/ - Tim Hortons annonce une mise à jour emballante de son programme de fidélisation, qui proposera notamment un plus vaste choix de produits du menu et de nouvelles offres exclusives.

Lancé en mars 2019, il y a moins d'un an, FidéliTim est rapidement devenu l'un des programmes de fidélisation les plus importants et les plus utilisés au Canada, avec près de 8 millions de membres actifs. Les invités nous ont dit combien ils aimaient les récompenses FidéliTim, mais que pour rehausser encore plus le programme, ils aimeraient pouvoir choisir leurs récompenses parmi un plus grand nombre de produits du menu et ils aimeraient recevoir plus d'offres exclusives.

Le 26 février 2020, FidéliTim évoluera pour devenir un programme basé sur un système de points offrant plus de choix. Tous les membres obtiendront 10 points par transaction admissible et auront accès à de nouveaux niveaux de récompenses emballants à partir d'aussi peu que 50 points. En voici quelques exemples :

50 points : Galette de pommes de terre, Beigne classique, Beigne gourmet, Biscuit

pommes de terre, Beigne classique, Beigne gourmet, Biscuit 70 points : Café infusé, Thé, Beigne de rêve, Bagel, Pâtisserie

Café infusé, Thé, Beigne de rêve, Bagel, Pâtisserie 100 points : Chocolat chaud, Vanille française, TimGlacé MC , Quartiers de pommes de terre

Chocolat chaud, Vanille française, TimGlacé , Quartiers de pommes de terre 140 points : Cappuccino glacé classique, Boisson givrée, Boisson à base d'espresso, Boîte de 10 Timbits®, Yogourt, Gruau

Cappuccino glacé classique, Boisson givrée, Boisson à base d'espresso, Boîte de 10 Timbits®, Yogourt, Gruau 180 points : Sandwich de déjeuner, Soupe

Sandwich de déjeuner, Soupe 220 points : TimatinMD BLT, Sandwich de déjeuner du travailleur, Sandwich de dîner, Chili

Les membres non inscrits n'ont qu'à associer le numéro de leur carte à l'aide de leur adresse courriel sur l'appli Tim Hortons ou au TimHortons.ca/inscrivez-vous pour accéder au menu élargi. Sur l'appli ou en ligne, les membres peuvent choisir le niveau des récompenses qu'ils souhaitent obtenir avec leurs points, ou sauvegarder leurs points dans leur compte pendant un maximum d'un an. Si aucun niveau de récompenses n'est choisi, les invités recevront un café, un thé ou une pâtisserie pour 70 points.

La nouvelle version du programme FidéliTim offre encore plus d'avantages aux membres inscrits. Les membres qui ont une carte numérique ou qui associent leur carte de plastique dans l'appli ou en ligne pourront accéder à des avantages exclusifs, à commencer par une promotion spéciale qui leur permettra d'accumuler 2 fois les points du 26 février au 18 mars 2020, ou encore une récompense le jour de leur anniversaire.

Renseignements supplémentaires sur le nouveau FidéliTim :

Télécharger l'appli et associer sa carte : FidéliTim est simple et facile à utiliser. Téléchargez l'appli Tim Hortons sur l'App Store ou Google Play ou visitez le TimHortons.ca. Si vous avez une carte FidéliTim de plastique, associez le numéro de la carte à l'aide de votre adresse courriel en ligne ou sur l'appli. Choisissez un niveau de récompenses, puis commencez à accumuler des points. Échangez vos points contre des boissons, des pâtisseries ou des aliments Tim Hortons.





Accumuler des points : Pour être admissibles, les transactions doivent être d'au moins 0,50 $ CA et être effectuées à plus de 30 minutes d'intervalle. Chaque transaction admissible permettra d'obtenir 10 points. Il faut présenter et numériser l'appli Tim Hortons ou une carte FidéliTim numérique ou de plastique avant de payer.





Sauvegarder ses points : Si un membre inscrit préfère garder ses récompenses pour plus tard, il peut activer la fonction permettant de sauvegarder ses points sur l'appli Tim Hortons et conserver ses récompenses pendant un maximum d'un an.





Si un membre inscrit préfère garder ses récompenses pour plus tard, il peut activer la fonction permettant de sauvegarder ses points sur l'appli et conserver ses récompenses pendant un maximum d'un an. Cartes physiques (de plastique) : Les membres qui associent leur carte FidéliTim de plastique sur l'appli Tim Hortons ou au TimHortons.ca/inscrivez-vous peuvent continuer de numériser leur carte à la caisse; ils peuvent alors recevoir et échanger des points pour obtenir encore plus de leurs boissons, pâtisseries et aliments Tim Hortons favoris. À compter du 22 avril 2020, les membres qui n'ont pas associé leur carte FidéliTim de plastique continueront de recevoir des points, qu'ils pourront échanger contre un café infusé, un thé ou un beigne classique pour 120 points.

Citation

« Nous avons la chance d'avoir les invités les plus fidèles au Canada et nous sommes très heureux de lancer la prochaine phase de notre programme FidéliTim. Ces changements permettront à nos invités de profiter d'offres encore plus attrayantes et d'un plus grand choix de récompenses, ce qui fera de notre programme de fidélisation le plus convaincant et le plus apprécié au pays. »

- Mike Hancock, directeur de l'exploitation, Tim Hortons

Pour en savoir plus sur le nouveau programme FidéliTim, visitez le TimHortons.ca/fidelitim.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.TimHortons.com.

