Tim Hortons® annonce des changements au concours Déroule le rebord pour gagner(MD) en réaction à la situation actuelle en matière de santé publique

Compte tenu de la situation actuelle en matière de santé publique, Tim Hortons annonce le retrait des gobelets de carton du concours Déroule le rebord pour gagner afin de protéger la santé de ses invités et de plus de 100 000 membres d'équipe en restaurant.





Tim Hortons redistribue les 30 millions de dollars en prix ainsi retirés en produits gratuits offerts en restaurant et en prix du volet numérique du concours pour l'ensemble du pays.





Tim Hortons offrira pour 14 millions de dollars en cafés et boissons chaudes gratuits à ses restaurants participants; cela équivaut à environ 1 million de dollars par jour pendant les deux premières semaines du concours.

TORONTO, le 7 mars 2020 /CNW/ - Tim Hortons a annoncé aujourd'hui des changements à son emblématique concours Déroule le rebord pour gagner, qui a lieu du 11 mars au 7 avril 2020 dans l'ensemble du pays.

En raison de la situation actuelle en matière de santé publique, Tim Hortons élimine les gobelets de carton du concours Déroule le rebord et redistribue les 30 millions de dollars en prix ainsi retirés en produits gratuits offerts en restaurant et en prix du volet numérique du concours.

Tim Hortons a pris cette décision dans l'intérêt de ses invités, de ses propriétaires de restaurant et de ses plus de 100 000 membres d'équipe. Dans le contexte actuel où la santé publique est une grande préoccupation, Tim Hortons ne croit pas qu'il soit opportun que les membres d'équipe à ses restaurants collectent des languettes de rebords déroulés qui ont été en contact avec la bouche des gens.

Tim Hortons reconnaît que certains invités seront déçus de ne pas pouvoir s'amuser à dérouler les rebords des gobelets de carton, même si c'est pour une bonne raison dans les circonstances actuelles. C'est pourquoi Tim Hortons a décidé de rendre le concours numérique encore plus emballant avec 16 millions de dollars en prix - en plus des 14 millions de dollars en produits gratuits offerts en restaurant et dont tous les invités peuvent profiter, qu'ils participent ou non à notre concours numérique.

Tim Hortons collabore avec son équipe de la durabilité pour reprendre de manière responsable tous les gobelets de carton de Déroule le rebord afin de s'assurer qu'ils soient correctement recyclés.

Tim Hortons redistribue l'équivalent de 14 millions de dollars de prix qui devaient être offerts sous les rebords des gobelets de carton du concours en 14 millions de dollars en cafés et boissons chaudes gratuits pour les invités qui achètent un café ou une boisson chaude* à nos restaurants, ce qui représente environ 1 million de dollars par jour pendant les deux premières semaines du concours. Cela équivaut à environ 1 chance sur 9 de gagner par transaction aux restaurants participants.

Les caisses enregistreuses des restaurants Tim Hortons participants sont reprogrammées pour offrir les cafés et boissons chaudes gratuits de manière aléatoire, et les invités gagnants recevront automatiquement le rabais pour leur boisson gratuite au moment de la transaction.

Tous les autres prix que nous avions prévu offrir sous les rebords des gobelets de carton du concours, notamment les voitures, les téléviseurs, les milles de récompense et les cartes-cadeaux prépayées, peuvent désormais être gagnés en participant au volet numérique de Déroule le rebord pour gagner, qui se poursuit pendant les quatre semaines du concours.

16 millions de dollars en prix à gagner sur l'appli Tim Hortons ou à deroulelerebordpourgagner.ca

Les membres inscrits à FidéliTimMC obtiendront des rebords à dérouler numériques lorsqu'ils numérisent leur carte FidéliTim de plastique ou sur l'appli avec tout achat d'une boisson chaude durant les quatre semaines du concours.

Et maintenant, tous les membres inscrits à FidéliTim courront la chance de gagner plus de 16 millions de dollars en prix durant les quatre semaines du concours, incluant tous les grands prix annoncés précédemment pour Déroule le rebord : voitures Hyundai IONIQ électrique ou hybride 2020, téléviseurs intelligents Samsung, milles AIR MILESMD, cartes CIBC prépayées et Cartes Tim.

Tim Hortons prévoit que les chances de gagner un café, une boisson chaude ou une pâtisserie grâce au volet numérique seront supérieures aux chances (1 sur 9) d'obtenir une boisson chaude gratuite en restaurant.** Les chances définitives de gagner l'un des prix numériques dépendront du nombre d'invités qui participent.

Tout le monde peut s'inscrire au programme FidéliTim en téléchargeant l'appli, en créant un compte et en fournissant une adresse courriel.

Plus de 7,5 millions d'invités se sont déjà inscrits au programme FidéliTim, qui permet aux membres d'obtenir et de sauvegarder des points à échanger contre des produits du menu gratuits chez Tim Hortons.

Citation de Tim Hortons :

« Nous poserons toujours les bons gestes pour nos invités, nos propriétaires de restaurant et nos 100 000 membres d'équipe. Compte tenu des préoccupations actuelles en matière de santé publique, nous avons décidé de modifier notre concours. Nous avons redistribué la totalité des 30 millions de dollars en produits gratuits offerts en restaurant et en prix du volet numérique de Déroule le rebord pour gagner », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing, Tim Hortons.

*Possibilité de participer sans achat.

**Selon les modélisations actuelles.

MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Hyundai Auto Canada Corp. n'est aucunement lié à la gestion de ce concours.

®†MD†Marques de commerce d'AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et le Fonds de publicité et promotion Tim Hortons (Canada) Inc. LoyaltyOne, Co. n'est aucunement lié à la gestion de ce concours.

CIBC est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. CIBC n'a pas commandité ni offert ce concours.

Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. utilisée avec permission. Le concours n'est aucunement commandité, endossé ou administré de quelque façon que ce soit par Samsung Electronics Canada Inc. ou Samsung Electronics Co., Ltd., ni associé à ces entreprises.

