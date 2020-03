Tilray mit deutlich höherem Verlust - Tilray-Aktie nachbörslich auf Talfahrt

Tilray hat am Montag nach Börsenschluss in den USA seine jüngste Bilanz vorgelegt.

Das Cannabisunternehmen Tilray hat seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal präsentiert und die Erwartungen klar verfehlt. Das EPS belief sich auf -2,14 US-Dollar, nach -0,330 US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem EPS von -0,334 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz wurde auf 46,9 Millionen US-Dollar beziffert, nachdem im Vorjahresviertel 15,5 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Experten hatten zuvor für das vierte Quartal einen Umsatz von 56 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Für das Gesamtjahr 2019 berichtete Tilray ein EPS von -3,20 US-Dollar, nach -0,820 US-Dollar in 2018. Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1,374 US-Dollar in Aussicht gestellt. Umsatzseitig erwirtschaftete das Cannabisunternehmen in 2019 167,0 Millionen US-Dollar, nach 43,1 Millionen US-Dollar in 2018. Experten hatten mit einem Umsatz von 174,2 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Tilray-Aktie verliert nachbörslich an der NASDAQ aktuell 9,97 Prozent auf 13,82 Dollar.

Redaktion finanzen.ch