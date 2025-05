Tilray Medical bringt die bekannte kanadische Cannabismarke Good Supply nach Deutschland

NEUMÜNSTER, Deutschland, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical ("Tilray"), ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY und TSX: TLRY) und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des medizinischen Cannabis, das die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen und so das Gesundheitswesen zu verändern, ist erfreut, die Einführung von Good Supply in Deutschland bekanntzugeben. Die für ihre konsistente Qualität und Erschwinglichkeit bekannte führende kanadische Cannabismarke Good Supply gilt als wegweisende Cannabispflanze mit einer Vielzahl von Anbausorten. Die Einführung von Good Supply in Deutschland soll die in der Entwicklung begriffene Marktlandschaft für medizinisches Cannabis adressieren und Patienten eine erschwingliche und zuverlässige Marke für den jeweiligen Cannabisbedarf bieten.

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International bei Tilray Brands, erklärte: "Angesichts der neuesten Fortschritte in der medizinischen Cannabisindustrie, einschliesslich verbesserter Formulierungen und einer breiteren Verfügbarkeit, bleibt unser Ziel unverändert eine Patientenversorgung in Deutschland mit zugänglichen, hochwertigen und erschwinglichen medizinischen Cannabislösungen. Die Einführung von Good Supply in Deutschland spiegelt unser Engagement für eine bessere Patientenversorgung und Befähigung von medizinischen Fachkräften durch innovative Optionen wieder, damit chronische Erkrankungen, das Schmerzmanagement und das allgemeine Wohlbefinden besser adressiert werden können."

Good Supply umfasst eine Vielzahl von Anbausorten, die jeweils in Mengen von 15 g und 500 g erhältlich sind, um die Bedürfnisse von Patienten für hochwertiges medizinisches Cannabis erfüllen zu können. Zu den Anbausorten von Good Supply in Deutschland zählen unter anderem:

Snow Leopard : 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 SNL"

: 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 SNL" Meringue 64 : 25 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC25 MRG"

: 25 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC25 MRG" Purple Octane : 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 POC"

: 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 POC" Ghost Gelato : 25 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC25 GGL"

: 25 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC25 GGL" Lemon Haze Gelato : 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 LHG"

: 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 LHG" Amnesia OG : 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 AOG"

: 22 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC22 AOG" Space Age Cake : 28 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC28 SAC"

: 28 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC28 SAC" Skywalker Kush: 18 % THC, "Good Supply Cannabisblüten THC18 SWK"

Aufgrund seiner führenden internationalen Cannabistätigkeiten in Kanada, Portugal und Deutschland hat Tilray Medical ein Rolle als Pionier in der globalen medizinischen Cannabisindustrie inne. Dank der unerschütterlichen Exzellenzverpflichtung des Unternehmens, die den weltweitenden Standard für innovative und zuverlässige medizinische Cannabislösungen setzt, haben Patienten in und ausserhalb Deutschlands Zugang zu einer breiten Auswahl an hochwertigem, erschwinglichem medizinischen Cannabis Die medizinischen Cannabisprodukte der Marke Good Supply sind auf ärztliches Rezept in vielen Apotheken in ganz Deutschland erhältlich.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply und Navcora. Tilray Medical entwickelte sich von einem der ersten Unternehmen, das eine Zulassung als lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada erhielt, zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal und Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis mit einem Portfolio an Marken und Produkten, die den Bedürfnissen unserer Patienten in aller Welt entsprechen.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.com und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäss den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "Prognose", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmässig bei der SEC eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

