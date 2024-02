Tilray gibt internationales Cannabis-Update zum Meilenstein der deutschen Cannabis-Legalisierung

Die Freigabe von Cannabis in Deutschland eröffnet neue Möglichkeiten für Tilray auf dem potenziellen 3-Milliarden-Dollar-Markt für medizinische Produkte



Markt für medizinisches Cannabis in der Europäischen Union wird jetzt auf 45 Milliarden Dollar geschätzt

NEW YORK und NEUMÜNSTER, Deutschland, Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cannabisforschung, -anbau, -produktion und -vertrieb, gibt heute ein Update zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland und was dies für die Zukunft von Cannabis in Europa und für Tilray bedeutet.

Als weltweiter Marktführer auf dem Markt für legalisiertes medizinisches Cannabis und Cannabis für Erwachsene und als Marktführer für medizinisches Cannabis in ganz Europa mit einem führenden Marktanteil in Deutschland ist Tilray zuversichtlich, dass die neue deutsche Drogenpolitik einen positiven Paradigmenwechsel für die Zukunft von Cannabis in Europa mit sich bringen wird.

Irwin D. Simon, Chairman und Chief Executive Officer von Tilray Brands, dazu: "Wir sehen enorme Wachstumschancen, die sich aus der bahnbrechenden Aktualisierung der deutschen Cannabispolitik ergeben. Die neuen Möglichkeiten auf dem deutschen Medizinmarkt belaufen sich auf etwa 3 Mrd. USD, während der europäische Markt allein für den Medizinmarkt ein starkes Wachstumspotenzial von 45 Mrd. USD darstellen könnte. Unsere Präsenz in Europa ermöglicht es Tilray, seine Marken weltweit von einer Basis von mehr als 700 Millionen Menschen in Europa aus zu entwickeln, was der doppelten Bevölkerung der USA entspricht."

Die öffentliche Wahrnehmung der neuen Cannabisreformen in Deutschland dreht sich hauptsächlich um den Anbau für den Eigenbedarf und die Gründung von Cannabis-Social-Clubs. Für Tilray sind jedoch die neuen Möglichkeiten, die sich aus dem neuen deutschen Gesetz zu medizinischem Cannabis ergeben, von grösserer Bedeutung. Eine grundlegende Änderung ist die Streichung von Cannabis aus der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz. Es wird erwartet, dass diese Änderung den Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland erheblich erweitern wird, da sie es mehr Ärzten ermöglichen wird, ihren Patienten leichter medizinisches Cannabis zu verschreiben und nicht nur als Mittel der letzten Wahl, was einen besseren Zugang für Patienten und möglicherweise eine breitere Kostenübernahme durch die Krankenkassen ermöglichen würde.

Darüber hinaus sieht das deutsche Gesetz zu medizinischem Cannabis vor, das Ausschreibungsverfahren für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland abzuschaffen und durch ein Genehmigungssystem zu ersetzen. Heute wird nur ein kleiner Teil des medizinischen Cannabis für deutsche Patienten in Deutschland produziert, und was angebaut werden darf, ist in der Ausschreibung festgelegt. Als Betreiber einer von derzeit nur drei inländischen Anbauanlagen, die sich derzeit in Deutschland befinden, würden diese Gesetzesänderungen es Tilray ermöglichen, den Bedürfnissen der Patienten besser gerecht zu werden, indem das Unternehmen sein Angebot an medizinischen Cannabisprodukten ausweitet, wodurch sich wiederum die Cannabisproduktion von Tilray in Deutschland etwa verfünffachen und das Umsatzpotenzial mehr als verdoppeln würde. Tilray besitzt und betreibt auch Tilray Pharma, eine etablierte medizinische Vertriebsplattform in Deutschland, die traditionelle Marken- und Generikamedikamente sowie medizinischen Cannabis über 13.000 Apotheken sowie Grosshändler und Distributoren vertreibt.

Wir glauben auch, dass diese bahnbrechenden Reformen in Deutschland Auswirkungen auf die Cannabis-Drogenpolitik in ganz Europa haben könnten, da andere Länder den deutschen Ansatz übernehmen könnten. Wir glauben, dass dies zu einem signifikanten Wachstum für Tilray in Europa führen könnte, wo wir bereits eine sehr bedeutende Präsenz haben und wo Tilray weiterhin bestrebt ist, seine Führungsposition zu stärken und seinen Marktanteil in mehr als 20 Ländern, darunter Portugal, Polen, Italien, das Vereinigte Königreich und die Tschechische Republik, zu erhöhen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical widmet sich der Aufgabe, Leben zu verändern und die Würde von Patienten in Not zu verbessern, indem es einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray Medical entwickelte sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der grössten Anbieter medizinischer Cannabismarken für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in mehr als 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.tilraymedical.de.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das das Leben der Menschen zum Besseren verändert – eine Person nach der anderen –, indem es eine globale Gemeinschaft inspiriert und befähigt, ihr bestes Leben zu leben, das durch Momente der Verbundenheit und des Wohlbefindens bereichert wird. Tilray hat sich zum Ziel gesetzt, das verantwortungsvollste, vertrauenswürdigste und marktführende Unternehmen für Cannabisprodukte der Welt zu sein, mit einem Portfolio innovativer, hochwertiger und beliebter Marken, die die Bedürfnisse der Verbraucher, Kunden und Patienten erfüllen, denen wir dienen. Als Pionier in der Cannabisforschung, im Anbau und im Vertrieb unterstützt Tilray mit seiner beispiellosen Produktionsplattform mehr als 20 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Cannabisangebot, hanfbasierte Lebensmittel und handwerklich hergestellte Getränke.

Für weitere Informationen darüber, wie wir eine Welt des Wohlbefindens eröffnen, besuchen Sie uns auf Tilray.com und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäss den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können an Wörtern wie "prognostizieren", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, die sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seinen Marktanteil zu erhöhen und seine Umsatzchancen in Deutschland und ganz Europa zu steigern. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Andere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder Sonstiges widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Kontakte

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Berrin Noorata

news@tilray.com

Bei Anlegerfragen wenden Sie sich bitte an:

Raphael Gross 203-682-8253

Raphael.Gross@icrinc.com