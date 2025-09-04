Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büsst am Abend ein

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,4 Prozent auf 1,15 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,11 USD. Bei 1,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'774'511 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,87 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,32 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 69,34 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 224.53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 229.88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese von Regulierungsänderungsplänen beflügelt

Tilray-Aktie tiefrot: Tilray macht mehr Verlust als erwartet

Tilray-Aktie in Rot: Tilray verfehlt Erwartungen