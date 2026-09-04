Tillys A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tillys A stellte am 02.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tillys A 0.100 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 163.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch