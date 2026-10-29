Tile Shop: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tile Shop hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.81 Prozent auf 77.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tile Shop 83.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch