Tilak Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tilak Finance präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tilak Finance 0.040 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Tilak Finance mit einem Umsatz von insgesamt 45.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 47.69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch