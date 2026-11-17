TIL stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

TIL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.17 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TIL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 146.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.93 Milliarden INR im Vergleich zu 782.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch