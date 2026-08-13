Tihama Advertising, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tihama Advertising, hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.39 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tihama Advertising, ein Ergebnis je Aktie von -0.160 SAR vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 94.64 Prozent auf 0.5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch