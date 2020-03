Tigre géant augmente les salaires et met en œuvre d'autres mesures pour répondre à la COVID-19

Détaillant à rabais canadien cherche à embaucher des employés temporaires supplémentaires en raison de la demande accrue

OTTAWA, le 22 mars 2020 /CNW/ - La société Giant Tiger Stores Limited (GTSL) augmente temporairement les salaires horaires de ses employés en magasin et dans les centres de distribution, ainsi que les salaires horaires de son personnel responsable des camions, de 2 $/heure pour les heures travaillées, versées de façon rétroactive en date du 8 mars 2020. Le chef de file parmi les détaillants à rabais canadiens met également en œuvre d'autres mesures dans ses 250 magasins partout au pays afin d'accroître la protection des clients et du personnel. Les magasins Tigre Géant ont connu une activité sans précédent au cours des dernières semaines, et le détaillant cherche à embaucher des travailleurs temporaires dans ses magasins pour répondre à la demande.

« Les efforts continus que déploient nos employés pour faire de nos magasins des endroits pratiques, sécuritaires et réconfortants pour nos précieux clients durant cette période difficile sont tout simplement extraordinaires. Ils méritent une récompense financière », a déclaré Paul Wood, président et chef de l'exploitation, Giant Tiger Stores Limited. « Je suis incroyablement fier de la façon dont notre personnel continue de se montrer à la hauteur de la situation. Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux employés temporaires pour répondre à nos besoins actuels alors que nous traversons cette épreuve ensemble. »

En plus des pratiques de nettoyages améliorées et des activités de désinfection et d'assainissement accrues, Tigre Géant a pris d'autres mesures pour assurer la sécurité des clients et des employés dans ses magasins en cette période difficile, notamment :

Demander aux clients de mettre en pratique la distanciation sociale pendant leur magasinage.





Encourager les clients à utiliser leurs cartes de débit ou de crédit, dans la mesure du possible. Tigre Géant continuera d'accepter de l'argent comptant.





Fermer les toilettes publiques et les vestiaires en magasin jusqu'à nouvel ordre.





Rappel à la porte d'entrée des magasins pour les clients qui ne se sentent pas bien ou qui ont récemment voyagé leur proposant de magasiner en ligne sur gianttiger.com.





Limiter temporairement les retours aux produits d'épicerie seulement.





Ne plus facturer les sacs de plastique. Si un client choisit d'utiliser un sac réutilisable, Tigre Géant lui demande de placer lui-même ses articles dans son sac. Les clients reçoivent toujours le crédit de 0,03 $ lorsqu'ils utilisent un sac réutilisable de Tigre Géant.

Pour répondre à la demande croissante, Tigre Géant est en période de recrutement actif afin de pourvoir des postes en magasin. Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à visiter le site gianttiger.com pour explorer les possibilités actuelles partout au pays.

Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins à travers le pays et emploie près de 9 300 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo jaune est bien plus qu'un magasin où les Canadiens magasinent davantage à meilleur prix, mais nous sommes également fiers d'être reconnus comme un détaillant de choix. #ForYouForLess #GTCommunityProud #GTCanadaProud

SOURCE Giant Tiger Stores Limited