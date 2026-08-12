Tigers Polymer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tigers Polymer lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30.83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 37.14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tigers Polymer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.71 Milliarden JPY im Vergleich zu 12.32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch