Tigers Polymer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tigers Polymer hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 68.18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tigers Polymer 28.99 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 14.38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch