Tiger Logistics (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tiger Logistics (India) liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tiger Logistics (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.470 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.03 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch