Tiger Logistics (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tiger Logistics (India) präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.57 INR gegenüber 0.830 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2.25 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tiger Logistics (India) 1.69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch