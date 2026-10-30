Tieto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tieto hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 448.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 530.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch