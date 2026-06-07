Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’330 -3.3%  Bitcoin 49’151 -2.4%  Dollar 0.7960 0.9%  Öl 92.9 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 23: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Mit diesen Tipps können frischgebackene Eltern sparen
Jenseits von Gold: Diese Investments könnten vor Inflation schützen
Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten
Mit Aktien Geld verdienen - in steigenden und fallenden Märkten
Suche...
07.06.2026 13:24:36

Tierschützer reichen Beschwerde gegen Migros-Werbung ein

Bern (awp/sda) - Eine Allianz aus Tierschutzorganisationen kritisiert eine Migros-Werbung: Die Aussage "Immer aktuell: Tierwohl" beschönige die Realität. Diesen Vorwurf weist der Grossverteiler zurück.

Das Team von "Werbemist" plant in den nächsten Tagen eine Beschwerde bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK), wie es am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Hinter "Werbemist" stehen die Tierschutzorganisationen "Animal Rights Switzerland", "Sentience", die "Stiftung für das Tier im Recht (TIR) "und "Tier im Fokus (TIF)". Die "Sonntags-Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Die Behauptung "Immer aktuell: Tierwohl" aus der Migros-Werbekampagne sei angesichts der gravierenden Tierschutzprobleme der Tierwirtschaft "zynisch". Die Organisationen verwiesen auf schmerzhafte Brustbeinbrüche bei Legehennen oder die CO2-Betäubung von Schweinen, die zu Erstickungspanik führe.

Trotzdem kann die Migros die Labels "Tierwohl" oder "tierfreundlich" zu Werbezwecken verwenden, denn diese Begriffe seien rechtlich nicht geschützt, so "Werbemist". In der Beschwerde gab die Tierschutzallianz an, der Migros deswegen "Welfare Washing" vorzuwerfen.

Die Migros wies die Vorwürfe zurück. Tierwohl sei für die Migros ein klarer Auftrag, teilte eine Sprecherin auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Man überprüfe Standards laufend und setze Verbesserungen um. Klar sei aber auch, schrieb die Migros, dass sich Herausforderungen in der Tierhaltung "nur gemeinsam mit Landwirtschaft, Forschung und Behörden" angehen liessen.

Oranger Riese vollzieht Kurswechsel

Gemäss "Sonntags-Zeitung" fokussiert sich die Migros seit 2023 stärker auf eine Tiefpreisstrategie. Nachhaltigkeitsberichte seien von der Webseite entfernt worden, zudem habe das Unternehmen sein Ziel, bei Importfleisch die gleichen Mindeststandards wie bei Schweizer Fleisch zu garantieren, mittlerweile aufgegeben.

Damit lasse sich die Kritik auf einen strategischen Kurswechsel der Migros unter der neuen Leitung zurückführen.

In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Marktüberblick: Softwareaktien im Aufwind
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
05.06.26 Anleger werden wieder mutiger
05.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 200-Tage-Linie weiterhin im Fokus
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’931.31 19.76 S8MBFU
Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Droht der KI-Blase das Platzen? Diese Risiken sollten Anleger kennen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut Gewinne im sommerlichen Handel
Jenseits von Gold: Diese Investments könnten vor Inflation schützen
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.