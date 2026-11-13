Tierra Agrotech Private stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tierra Agrotech Private hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tierra Agrotech Private ein Ergebnis je Aktie von -0.530 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46.7 Millionen INR – eine Minderung von 54.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 101.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch