TIER IV präsentierte Quartalsergebnisse

TIER IV hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 129.240 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -75.550 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8.58 Milliarden JPY – ein Plus von 33.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TIER IV 6.41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch