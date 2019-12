TIENS Group apparaît sur l'écran du NASDAQ de Times Square à New York

TIANJIN, Chine, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- TIENS Group, une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde, est apparue sur l'écran du NASDAQ de Times Square à New York le 28 novembre afin de présenter au monde entier le charme de l'entreprise chinoise.

Situé dans l'un des quartiers les plus populaires de Manhattan, Times Square est connu comme étant le « carrefour du monde ». L'écran du NASDAQ, qui attire beaucoup d'attention, est connu comme le « premier écran du monde ». De nombreuses marques, comme P&G et Abbott, ont fait appel à l'écran du NASDAQ pour afficher leur force et leur image. Cette fois-ci, TIENS Group a fait de même afin de démontrer au monde la mission et l'image de sa marque.

Fondée en 1995, TIENS Group fêtera son 25e anniversaire en 2020. Sous la direction de son président Li Jinyuan, TIENS Group a créé une plateforme commerciale mondiale unique fondée sur le secteur médical et des soins de santé. Ses activités couvrant plus de 190 pays, TIENS Group a apporté une haute qualité de vie à près de 40 millions de familles à travers le monde en proposant d'excellents produits nutritionnels, une gestion et des services de soins de santé de classe internationale, des technologies de pointe dans les sciences de la vie et des produits de grande qualité, et elle a reçu les éloges de très nombreux consommateurs dans le monde entier.

Ces dernières années, TIENS Group a commencé à moderniser ses activités de vente au détail à l'étranger après des investissements dans la prospection commerciale à l'international et un désir de rajeunissement de la marque. La marque a également conservé ses atouts commerciaux originaux. De nouvelles boutiques TIENS Experience Stores ont ouvert leurs portes partout dans le monde, y compris en Russie, au Kazakhstan et au Japon. Ces boutiques proposent une expérience de pointe dans les achats avec des affichages interactifs et une technologie futuriste, répondant ainsi aux besoins des consommateurs de tous âges.

Pour l'avenir, TIENS Group continuera de mettre en œuvre sa stratégie « Global Great-Health Development », renforcera sa présence à l'international et promouvra sa mission qui est de « servir la société en aidant les gens à vivre une vie saine et performante ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039428/TIENS_Group_Times_Square.jpg