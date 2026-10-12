Tiemco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tiemco liess sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tiemco die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -28.93 JPY. Ein Jahr zuvor waren -22.910 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tiemco 752.7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 703.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch