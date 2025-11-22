Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
BLKB-Aktie: Tochter Radicant soll Management überdurchschnittlich vergütet haben
Rekordjahr 2024 für ETFs: Warum Obligationen-ETFs überzeugen können
IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Suche...
22.11.2025 12:30:36

Tiefere Zölle laut Bundesrat Parmelin wohl ab Dezember in Kraft

Bern (awp/sda) - Bundesrat Guy Parmelin hofft auf eine Senkung der US-Zölle auf Importe aus der Schweiz ab Anfang Dezember. "In der Schweiz sind wir bereit", sagte Parmelin in der Samstagsrundschau von Radio SRF. In den USA brauche es noch etwas mehr Zeit.

Vor eine Woche haben die Schweiz und die USA eine gemeinsame Absichtserklärung zur Senkung der Strafzölle von 39 auf 15 Prozent unterzeichnet. Die Einigung war für Parmelin "kein Triumph". "Aber wir haben jetzt eine geklärte Restsituation. Das gut für die Stabilität", so der Bundesrat.

"Was wir gemacht haben, war Realpolitik", so der Wirtschaftsminister Die USA sei sehr wichtig. Für ein kleines, exportorientiertes Land mit nur neun Millionen Einwohnern, sei es "absolut nötig", Realpolitik zu betreiben.

Kritik, wonach die Schweiz für die Vereinbarung zu viele Zugeständnisse gemacht habe, wies Parmelin zurück. Bisher gebe es nur eine Absichtserklärung. "Jetzt muss man verhandeln", so der Bundesrat. Auch die Schweiz könne gewisse Dinge fordern. So könne sie etwa sagen, sie wolle mehr Ausnahmen bei den Zöllen. Das werde alles Teil künftiger Verhandlungen sein.

Auch den Verdacht, dass Schweizer Unternehmer Einblick in geheime Informationen wie dem Entwurf der Einigung hatten, dementierte Parmelin erneut. "Ich muss klar sagen, sie haben nie ein geheimes oder vertrauliches Dokument bekommen," hielt der Wirtschaftsminister fest. Für die Verhandlungen sei und bleibe auch allein der Bundesrat zuständig. Man habe den Wirtschaftsführern vor ihrem Treffen mit Trump lediglich öffentliche Statistiken zur Verfügung gestellt und sie über den Stand der Diskussionen mit den USA informiert.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

21.11.25 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
21.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.91 SRVB3U
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
UBS-Aktie mit Verlusten: Aktienrückkaufprogramm 2025 beendet
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Unsicherheit über US-Zinspolitik: SMI dank Schwergewichten letztlich fester -- DAX schliesst mit Abgaben -- Wall Street zum Handelsende fest -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Rheinmetall Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Rheinmetall
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 47/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:04 Trumps Plan: 28 Punkte für Frieden in der Ukraine
10:34 ROUNDUP: Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle
10:34 ROUNDUP/Nach Streit mit Trump: Hardlinerin Greene legt Amt nieder
10:34 ROUNDUP: Ukraine unter Druck - US-Friedensplan auch Thema bei G20
10:34 ROUNDUP/Charme-Offensive im Oval Office: Trump schwärmt von Mamdani
10:20 WDH/ROUNDUP/Mit Auto, Rad oder zu Fuß: So bewegt sich Deutschland
10:17 Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle
10:14 Zwei Tote nach ukrainischem Drohnenangriff im Wolgagebiet
10:14 Unicef: 'Viele Kinder kennen nur das Leben im Schutzkeller'
10:13 Wehrdienst: 62 Prozent finden Modell zur Musterung gut