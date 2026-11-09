Tidewater Swings To Profit In Q3

(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW), a provider of offshore support vessels and marine services, on Monday reported a profit for the third quarter, compared to a loss last year.

For the third quarter, net income attributable to Tidewater was $17.5 million, or $0.35 per share, compared with a net loss of $806,000, or $0.02 per share, a year earlier.

Revenue increased to $360.4 million from $341.1 million.

Tidewater maintained its 2026 revenue guidance of $1.43 billion to $1.44 billion and gross margin outlook of 47.5% to 48.5%.

For 2027, it expects revenue of $1.70 billion to $1.75 billion and gross margin of 51% to 53%.