Tidewater präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tidewater lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.46 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 342.3 Millionen USD – ein Plus von 0.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tidewater 341.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch