Tidewater mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tidewater präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 341.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch