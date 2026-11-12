Ticon Industrial Connection stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ticon Industrial Connection lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0.120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.09 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 14.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.62 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.870 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 0.630 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 11.95 Milliarden THB, gegenüber 13.18 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9.30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch