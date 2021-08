Tichanowskaja fordert EU und USA zu härteren Sanktionen gegen Lukaschenko auf

BERLIN (Dow Jones)--Ein Jahr nach der massiv gefälschten Präsidentschaftswahl hat die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja die EU und USA aufgerufen, klarer Position gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zu beziehen. "Die EU und die USA sind so mächtig, ich frage: 'Wo sind eure Zähne? Zeigt sie.'", sagte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin im Gespräch mit dem Magazin Spiegel.

"Halbherzige Massnahmen und Sanktionen, Funktionäre, die mal auf Sanktionslisten gesetzt, dann wieder gestrichen werden - das ist einfach zu wenig." Das verlängere nur die Zeit des Regimes "mit seinen abscheulichen Taten und der Unterdrückung der Menschen". Lukaschenko müsse politisch geächtet, wirtschaftlich und finanziell vollständig isoliert werden. Er teste immer weiter Grenzen aus, schaue, wie weit er gehen kann.

Tichanowskaja nannte es "perfide und widerlich", dass der Machthaber seit Wochen Flüchtlinge in das EU-Land Litauen schleusen lasse. "Das ist die Rache an Litauen dafür, dass es uns belarussische demokratische Kräfte so aktiv unterstützt", sagte die 38-Jährige. Sie lebt in Vilnius im Exil, seitdem sie in Belarus so unter Druck gesetzt wurde, dass sie ihre Heimat verlassen musste.

Sie kritisierte die Abhängigkeit Belarus' von Moskau, die Lukaschenko geschaffen habe. "Wir müssen weg von diesem Verständnis, ohne Russland lasse sich in Belarus nichts entscheiden. Es ist falsch. Wir sind ein eigenständiges Land."

