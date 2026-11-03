Tibet Urban Development and Investments A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tibet Urban Development and Investments A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tibet Urban Development and Investments A -0.050 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 97.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch