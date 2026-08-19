Tibet Tianlu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tibet Tianlu hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 848.0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 19.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch