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20.08.2026 06:37:00
Tibet Summit Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Tibet Summit Industry präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0.19 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tibet Summit Industry mit 0.190 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 443.1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 778.3 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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