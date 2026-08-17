Tibet Rhodiola Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tibet Rhodiola Pharmaceutical hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.98 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.920 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tibet Rhodiola Pharmaceutical im vergangenen Quartal 830.9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tibet Rhodiola Pharmaceutical 938.6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch