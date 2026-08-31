Tibet Huayu Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tibet Huayu Mining hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 505.4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tibet Huayu Mining 541.8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch