Tibet Huayu Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tibet Huayu Mining hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.750 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49.69 Prozent auf 330.2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 656.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch