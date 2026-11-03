TianYu Eco-Environment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TianYu Eco-Environment A äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TianYu Eco-Environment A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173.7 Millionen CNY im Vergleich zu 123.3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch