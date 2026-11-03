Tianneng Battery Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tianneng Battery Group gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Tianneng Battery Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.510 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 11.92 Milliarden CNY, gegenüber 12.49 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch