Tianneng Battery Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianneng Battery Group hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.460 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tianneng Battery Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch