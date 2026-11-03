Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.05 USD. Im letzten Jahr hatte Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group einen Gewinn von 0.040 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group im vergangenen Quartal 142.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group 142.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch