Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.35 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 963.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch