Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.120 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 14.38 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch